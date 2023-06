Fête de la musique : "La gratuité permet d’ouvrir la culture à des personnes qui n’y ont pas accès"

Les organisateurs et lieux culturels ont été nombreux à répondre à l’appel du conseil de la musique et cette année encore, ce sont plus de 50 villes et communes qui vous proposeront durant 5 jours, concerts et animations diverses.

À Charleroi, il y en aura pour tous les goûts : de la chanson française au métal en passant par le rap ou l’électro. Mais il y aura aussi de la musique partout : dans les rues, sur les places, dans les salles de concert et les jardins. "Je pense que la particularité de la fête de la musique c’est aussi de se répandre partout sur le territoire de la ville", explique Didier Gosset, coordinateur du Vecteur, salle culturelle du centre de Charleroi, "y compris dans des endroits qui n’ont pas pour habitude ou vocation d’accueillir des évènements culturels".

"On revit !", ajoute Nathalie Delattre, programmatrice à l’Eden (salle qui coordonne la fête de la musique à Charleroi), "quand on regarde le programme, ça se voit, ça se sent. On a eu plein de propositions, on revient vraiment à une formule avant COVID. On a gardé notre enthousiasme malgré les difficultés que l’on a traversé et on voit que les partenaires ont mis le paquet pour proposer tous les styles et tous les formats."