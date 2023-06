Fête de la musique : des concerts gratuits de musique classique dans les trams et métros bruxellois

Le 21 juin prochain, à l’occasion de la Fête de la musique et du début de la saison estivale, le Brussels Philharmonic et la Stib s’associent pour offrir aux navetteurs des concerts gratuits de musique classique dans les métros et trams de la capitale. Une manière festive de démarrer l’été.

Le 21 juin est le jour le plus long de l’année, jour du solstice d’été. Mais c’est également le jour où l’on célèbre la musique. A cette occasion, de nombreux concerts gratuits sont organisés, un peu partout dans Bruxelles et en Belgique. Et ce jour-là, la musique classique résonnera sur le réseau de la Stib, puisque plusieurs musiciens du Brussels Philharmonic se promèneront dans les métros et trams de la capitale et accompagneront en musique le trajet des navetteurs.

Si la plupart des navetteurs des Trams 3, 4, 25, 55 et du métro 2/6 auront le plaisir de se faire "surprendre" par les musiciens lors de leur trajet, la Stib et le Brussels Philharmonic ont communiqué le trajet des musiciens sur le site, pour les mélomanes qui ne voudraient pas manquer le passage des musiciens.

La journée se clôturera par un concert du Brussels Philharmonic à la station de métro Rogier, à 16h à hauteur du point de vente KIOSK.

Retrouvez les heures et le parcours des musiciens du Brussels Philharmonic sur le site de la Stib.