Музичний фестиваль: безкоштовні концерти в Брюсселі та Валлонії | Fête de la musique : des concerts gratuits à Bruxelles et en Wallonie

У ці вихідні у Валлонії та Брюсселі відбудеться Fête de la Musique. Понад 500 артистів виступлять з концертами, шоу та іншими майстер-класами в багатьох містах. Чудова можливість погуляти біля вас і на будь-який смак.

З п’ятниці інструменти оживуть у кількох містах. Більшість концертів відбуватимуться у вихідні дні, а деякі інші – у вівторок, 21. По понеділках концертів немає, але деякі у вівторок... Чому? Бо це офіційний день музичного фестивалю. Це також дата літнього сонцестояння (найдовший день у році).

Музичний фестиваль – французька ідея, яка народилася в 1982 році за ініціативою Міністерства культури. Першого року французьке міністерство запланувало півгодини музики на вулицях. Відтоді цю квоту значно перевищено. Особливо цікаво виявити менш відомих артистів, незважаючи на національні хедлайнери, які закривають певні сцени.

Від Мукрона до Арлона через Льєж у ці вихідні святкуватимуть близько сорока муніципалітетів Валлонії, на додаток до муніципалітетів Брюсселя. У вівторок лише Брюссель, Уккле, Форест і Ласне святкуватимуть музику в День Д.

Програму вихідних знайдіть на сайті https://www.fetedelamusique.be/

Ce week-end, c'est la Fête de la Musique dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Plus de 500 artistes vont enchaîner des concerts, des spectacles et autres ateliers dans de nombreuses villes. Une belle occasion de sortie près de chez vous et pour tous les goûts.

Dès vendredi, les instruments prendront vie dans plusieurs villes. La plupart des concerts se tiendront le week-end et quelques autres se feront le mardi 21. Aucun concert le lundi mais certains le mardi... Pourquoi ? Parce que c'est le jour officiel de la fête de la musique. C'est aussi la date du solstice d'été (jour le plus long de l'année).

La fête de la musique, c'est une idée française née en 1982 à l'initiative du ministère de la culture. La première année, le ministère français prévoyait une demi-heure de musique dans les rues. Depuis, ce quota est bien dépassé. L'intérêt, c'est surtout de découvrir les artistes moins connus, malgré les têtes d'affiches nationales qui clôturent certaines scènes.

De Mouscron à Arlon en passant par Liège, une quarantaine de communes de Wallonie seront en fête ce week-end, en plus des communes de Bruxelles. Le mardi, seuls Bruxelles, Uccle, Forest et Lasne fêteront la musique le jour-j.

Retrouvez le programme du week-end sur le site web https://www.fetedelamusique.be/