Fête de la musique à Fleurus : quand le sous-sol d’un magasin accueille le plus vieux groupe de rock en activité

"Vacation, sur la route du rock’n’roll depuis 1969." Philippe nous montre fièrement le t-shirt à l’effigie du groupe de rock qu’il suit partout et qu’il mitraille de photos durant toute la durée du concert. Les cinq musiciens sont en quelque sorte les dépositaires de l’âme d’un des plus vieux groupes belges de rock encore en activité. "Quasiment tous les membres à la base du groupe sont malheureusement décédés", raconte Laurent, l’un des deux guitaristes. Ce ne sont donc plus les mêmes musiciens, mais Fabrice, le chanteur de Vacation depuis 1990, clarifie dans la foulée : "L’ADN du groupe n’a jamais vraiment changé… On a gardé l’âme transmise par les fondateurs avec lesquels on a d’ailleurs partagé de nombreux moments et albums."

À l’occasion des Fêtes de la musique, Vacation s’est donc produit sur scène à Fleurus. Une scène assez atypique puisque le concert se tenait sous le magasin Fast Forward, spécialisé dans la vente d’instruments de musique. "On dispose d’un auditorium assez unique en Europe au son parfaitement neutre. L’acoustique a été faite par Stéphane Bonnet, un acousticien de renommée qui a travaillé entre autres avec David Guetta." En temps normal, le lieu sert à faire écouter aux clients les moniteurs de studio et les enceintes de sonorisation mais une fois par trimestre, le sous-sol se mue en salle de concert. C’est donc dans ce cadre intimiste que s’est illustré le quintuor de Vacation. Une centaine de personnes – plus c’est impossible – ont assisté au concert.