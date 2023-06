Fête de la musique à Charleroi : découvrez Colver et Analog Memory

Le 24 juin le public pourra découvrir au Vecteur le groupe Colver. Au menu, une pop indé aux sonorités électro pour ces 4 jeunes musiciens : "C’est de la bed room pop", explique le chanteur Bastien, "on compose souvent un peu de manière artisanale, dans notre chambre, enregistré à la carte son. Mais après il y a tout un travail en studio qui arrive."

Pour ces Bruxellois, ce concert au Vecteur sera le baptême du feu carolo : "C’est à chaque fois particulier de sortir de Bruxelles mais avec cet album, on avait envie de rencontrer des gens, de jouer dans des vraies salles de concert, un peu partout en Belgique. Ici c’est ce qu’il se passe, on se réjouit !"

Et Cover compte bien mettre l’ambiance : "On a envie de voir des déhanchés ! On sera en formule électrique avec pas mal de petites choses pour susciter l’enthousiasme", ajoute le chanteur.