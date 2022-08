Fête de la moisson à l’écomusée du Pays des Collines ces 5 et 7 août

Après deux ans d’annulations dues au covid, les 5 et 7 août 2022, à l’écomusée du Pays des Collines on fête de nouveau la moisson !

Chaque année, ces festivités séduisent de nouveaux visiteurs. Les travaux des champs à l’ancienne : moisson à la main et machines tractées par des chevaux reprennent du service ! Le mode de vie de nos (arrière) grands-parents est mis à l’honneur, et on y redécouvre les travaux du quotidien comme la lessive, ou des jeux d’antan mais aussi certains métiers disparus tel que matelassier ou sourcier.

Le vendredi se tient un apéro rural qui saura désaltérer et régaler les gourmands avec des produits locaux du Pays des Colline et amuser la galerie avec un blind test.

Pour tous les âges et pour les familles, des activités et démonstrations sont prévues le dimanche, grâce à la participation de 300 bénévoles. Les enfants pourront assister au parcours du pain, moudre la farine et le suivre dans l’atelier de sa confection ou encore participer à un grand jeu.