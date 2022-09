Fête de la FWB : Où trouver les meilleurs concerts ces prochains jours ?

Alors que s’achèvent à peine les fêtes de Wallonie, celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne font que commencer. Généralement limitées au 27 septembre, les festivités s’étalent ici du 22 au 29 septembre, pour une semaine de concerts à travers la partie sud du pays. Et même si l’affiche de la Grand Place (avec notamment Sofiane Pamart, Lous and the Yakuza, RORI ou ML) pourrait nous donner envie, on aime trop la découverte chez Jam que pour s’y limiter. D’Arlon à Bruxelles et de Liège à Charleroi, on vous fait le topo sur les quelques concerts à ne pas manquer.