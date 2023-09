Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 27 septembre : que savez-vous de cette Fédération ?

C’est le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui gère ce budget.

L’actuel gouvernement est composé de cinq ministres. Pierre-Yves Jeholet (MR) est le ministre-président. Frédéric Daerden (PS) est vice-président et ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement. Bénédicte Linard (Ecolo) est vice-présidente et ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes. Françoise Bertieaux (MR) est ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, et de la Promotion de Bruxelles. Caroline Désir (PS) est ministre de l’Education.