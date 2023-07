Mickael Karkousse :

Son nom n’est peut-être pas encore très connu mais sa carrière l’est pourtant bien puisqu’il s’agit du leader du groupe Goose. C’est maintenant aussi en solo qu’il s’illustre. On l’a découvert en 2021 avec son EP "Where Do We Beggin". Un univers posé aux inspirations de synthé psychés à la Tame Impala un brin plus nostalgique.

Un prochain projet solo est à prévoir pour l’automne 2023 qui a été teasé avec le titre "The Good Life".

C’est aussi un artiste que l’on avait pu rencontrer chez Jam : "Goose m’a donné le soutien qu’il fallait pour sortir un projet solo"