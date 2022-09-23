Екологічний фестиваль у Шарлеруа цієї суботи | Fête de l’environnement à Charleroi ce samedi

Місто Шарлеруа пропонує вам свій "фестиваль навколишнього середовища" 24 вересня 2022 року з 10:00 до 18:00 у центрі дозвілля Marcinelle... Очевидно, мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність кількох тисяч молодих Кароло про зменшення відходів та поваги до природи. Ви можете прийти та пограти зі своєю родиною, насолодитись природою, скуштувати сезонні делікатеси в місцевому селі, познайомитися з місцевими ремісниками, які не соромляться відволікати та повторно використовувати предмети, які ми викидаємо. На численних стендах буде запропоновано багато цікавих заходів. Тема цього року: прагнемо до нульових відходів! з програмою з 10.00 до 18.00 Локальний ринок із ремеслами та дегустацією різних продуктів. Екологічне село зі стендами на теми запобігання утворенню відходів, біорізноманіття, гра віртуальної реальності "Смурфики-сортери". Ви також зможете випробувати технології безвідходного приготування та компостування. Ви також можете насолодитися прогулянкою з собакою, організованою Société Protection des Animaux (SPA) зі SPA…

Також на місці буде багато вантажівок з їжею.

Цей захід абсолютно безкоштовний!

Адреса: avenue des Muguets в Марсінель

Інформація та повна програма тут