Екологічний фестиваль у Шарлеруа цієї суботи | Fête de l’environnement à Charleroi ce samedi

La ville de Charleroi vous propose sa "fête de l'environnement" le 24 septembre 2022, de 10h à 18h au Centre de Loisirs de Marcinelle. Le but évidemment c’est sensibiliser plusieurs milliers de jeunes Carolos à la réduction des déchets et au respect de la nature. Vous pourrez venir jouer en famille, respirer la nature, goûter aux gourmandises de saison dans le village du terroir, découvrir des artisans bien de chez nous qui n’hésitent pas à détourner et réutiliser les objets que nous jetons. De nombreuses animations ludiques seront proposées sur les nombreux stands. Le thème cette année : Visons le zéro Déchet ! avec au programme de 10h à 18h le Marché du terroir avec artisanat et dégustations, le Village de l’environnement avec des stands sur les thématiques de la prévention des déchets, de la biodiversité, jeu en réalité virtuelle ​“Schtroumpfs trieurs”. Vous pourrez aussi tester la cuisine sans gaspillage et les techniques du compostage. Vous pourrez aussi profiter d’une balade canine organisée par la Société Protectrice des Animaux (la SPA) avec la SPA…

De nombreux food trucks seront également sur place.

Cet événement est entièrement gratuit !

Adresse : avenue des Muguets à Marcinelle

Infos et programme complet ici