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Ukraine - Україна

Екологічний фестиваль у Шарлеруа цієї суботи | Fête de l’environnement à Charleroi ce samedi

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Місто Шарлеруа пропонує вам свій "фестиваль навколишнього середовища" 24 вересня 2022 року з 10:00 до 18:00 у центрі дозвілля Marcinelle... Очевидно, мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність кількох тисяч молодих Кароло про зменшення відходів та поваги до природи. Ви можете прийти та пограти зі своєю родиною, насолодитись природою, скуштувати сезонні делікатеси в місцевому селі, познайомитися з місцевими ремісниками, які не соромляться відволікати та повторно використовувати предмети, які ми викидаємо. На численних стендах буде запропоновано багато цікавих заходів. Тема цього року: прагнемо до нульових відходів! з програмою з 10.00 до 18.00 Локальний ринок із ремеслами та дегустацією різних продуктів. Екологічне село зі стендами на теми запобігання утворенню відходів, біорізноманіття, гра віртуальної реальності "Смурфики-сортери". Ви також зможете випробувати технології безвідходного приготування та компостування. Ви також можете насолодитися прогулянкою з собакою, організованою Société Protection des Animaux (SPA) зі SPA…

 Також на місці буде багато вантажівок з їжею.

Цей захід абсолютно безкоштовний!

Адреса: avenue des Muguets в Марсінель

Інформація та повна програма тут

 

Fête de l’environnement à Charleroi ce samedi

La ville de Charleroi vous propose sa "fête de l'environnement" le 24 septembre 2022, de 10h à 18h au Centre de Loisirs de Marcinelle. Le but évidemment c’est sensibiliser plusieurs milliers de jeunes Carolos à la réduction des déchets et au respect de la nature. Vous pourrez venir jouer en famille, respirer la nature, goûter aux gourmandises de saison dans le village du terroir, découvrir des artisans bien de chez nous qui n’hésitent pas à détourner et réutiliser les objets que nous jetons. De nombreuses animations ludiques seront proposées sur les nombreux stands. Le thème cette année : Visons le zéro Déchet ! avec au programme de 10h à 18h le Marché du terroir avec artisanat et dégustations, le Village de l’environnement avec des stands sur les thématiques de la prévention des déchets, de la biodiversité, jeu en réalité virtuelle ​“Schtroumpfs trieurs”. Vous pourrez aussi tester la cuisine sans gaspillage et les techniques du compostage. Vous pourrez aussi profiter d’une balade canine organisée par la Société Protectrice des Animaux (la SPA) avec la SPA…

De nombreux food trucks seront également sur place.

Cet événement est entièrement gratuit !

Adresse : avenue des Muguets à Marcinelle

Infos et programme complet ici

 

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