Fête de l’Aïd : les Musulmans se réunissent mais sacrifient de moins en moins souvent un mouton

Les coutumes diffèrent aussi d’un pays à l’autre. Dans la famille Diallo, originaire de Guinée, on se souvient des Aïds au pays : "C’est tout le quartier qui faisait la fête ensemble" se souvient Djamilatou qui vit aujourd’hui en appartement à Bruxelles. "Ici, on n’a pas assez d’espace. J’invite des voisines et quelques amies, mais c’est impossible d’inviter tous ceux qu’on voudrait. Au pays, on sacrifiait un mouton ou bien une chèvre et on préparait un grand barbecue".

Djamilatou prépare un couscous à la façon guinéenne, à base de légumes, d’ail, de maïs, de lait caillé et, cette année, de poisson. "Je vais tout acheter chez Lidl ou dans des épiceries africaines", explique cette maman de 4 enfants.

Et c’est le cas de nombreuses familles musulmanes, qu’elles soient d’origine marocaine, turque, africaine ou asiatique. Les mères de famille vont acheter leur viande chez le boucher du quartier ou au rayon halal d’une grande surface.