Festivités du 21 juillet : quand le Roi Philippe se met à la batterie (vidéo)

Les services de secours et de sécurité étaient à l'honneur à différents endroits de la ville, avec entre autres un "Village Sécurité" du SPF Intérieur au Sablon.

Après le défilé militaire et civil de l'après-midi, le couple royal s'y est rendu, en passant par les stands des pompiers bruxellois, de B-Fast et de la Croix-Rouge.

Le Roi Philippe s'est aussi arrêté un instant pour s'essayer à la batterie avec les percussionnistes courtraisiens de "Kortijk drumt", présents pour l'animation musicale. Après avoir suivi le rythme de "We will Rock you" de Queen, notre souverain s'est même fendu d'un petit solo qui a ravi la foule présente.