FestiVita!, le festival de musique ancienne retrouvera son public, avec la présence du ténor italien Marco Beasley

La deuxième édition de FestiVita!, nouveau venu dans le champ de festival de musique classique, entièrement dédié à la musique ancienne, se déroulera sur trois jours, du 18 au 20 février prochains au Cercle Royal Gaulois, au cœur du Parc royal de Bruxelles. Le ténor italien Marco Beasley sera l’invité d’honneur de cette première édition qui se fera en présence d’un public.

La musique ancienne transportée au XXIe siècle

Après une première édition virtuelle, organisée en mars 2021, le festival FestiVita! goûtera pour la première fois le plaisir de rencontrer le public mélomane, amoureux de la musique ancienne. Du Moyen Age à la Période Romantique, les huit concerts organisés du 18 au 20 février vous feront voyager dans l’histoire de la musique ancienne.

Un voyage qui fera un détour dans la Renaissance italienne, avec le concert du ténor italien Marco Beasley, invité d’honneur de cette seconde édition, qui proposera des airs traditionnels napolitains suivis de tarentelles, et sera accompagné de deux guitaristes, d’un percussionniste et de la danseuse belge Lieselotte Volckaert.

A la suite du concert de Marco Beasley, le samedi 19 février à 20h, le public sera convié à un Bal Renaissance, durant lequel Lieven Baert, maître à danser, fera danser le public et les danseurs professionnels au son des partitions interprétées par les étudiants en musique ancienne du Conservatoire de Bruxelles.

Coup de projecteur sur les talents belges et bruxellois

Le festival a également pour vocation de mettre à l’honneur et en évidence les talents belges et bruxellois, et notamment la jeune génération de musiciens. Parmi les musiciens présents durant cette deuxième édition, nous retrouvons l’ensemble BarrocoTout qui ouvrira le festival aux côtés du ténor Kevin Skelton avec un programme dédié à Telemann, Rameau, Rebel et Francoeur, mais également l’Ensemble WOLF et le pianiste (et pianofortiste) Anthony Romaniuk, le ténor belge Pierre Derhet ou encore l’ensemble belge Il Gardellino, qui clôturera ces trois jours de Festival.

Retrouvez le programme complet sur le site de FestiVita!

Et si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre au festival, notez que le concert d’ouverture, donné par l’ensemble BarrocoTout, sera diffusé en radio sur Musiq3 le 1er mars à 20h. Le concert de l’ensemble Wolf et d’Anthony Romaniuk sera, lui, diffusé sur Musiq3 le 3 mars à 20h.