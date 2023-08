Festivan à Gembloux : "partir demain et revenir dans un mois, deux mois, trois mois"

C’est la liberté de pouvoir se déplacer où on veut qui séduit Pascal, retraité, et festivalier. Pour lui, l’idée c’est de pouvoir "partir demain et revenir dans un mois, deux mois, trois mois".

Parmi les exposants, certains n’ont pas seulement aménagé leur van pour les vacances : c’est devenu leur logement principal. C’est le cas d’Olivier, qui vit et travaille dans son van. Son "petit cocon" est réalisé avec de la récup et des matériaux locaux.

Ce festival est donc l’occasion de découvrir comment aménager au mieux son véhicule, pour un week-end, les vacances ou la vie, en participant à des ateliers et des conférences, le tout dans une ambiance festive et détendue : concerts et cours de yoga sont aussi au programme.