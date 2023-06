Festivals : Un concert aux Fêtes de la Musique dont le groupe Juicy se rappellera à vie !

Du 21 au 25 juin, les Fêtes de la musique signent leur grand retour en Fédération Wallonie-Bruxelles pour une 39ème édition !

Un peu partout en Wallonie et Bruxelles, des centaines d'animations et de concerts gratuits auront lieu pour le plaisir des petits... mais aussi des plus grands !

Et en 39 éditions, on peut être sur qu'il s'en est passé des choses ! Retour sur quelques anecdotes d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont le talent n'est plus à démontrer : Yellowstraps, Juicy et Rori.