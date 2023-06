Festivals : quelles mesures prendre pour faire face aux aléas climatiques ?

La saison des festivals a commencé le week-end dernier en Belgique avec le "CORE". À Paris, c’est le festival écolo "We Love Green" qui signe le début des festivités. Il fait son retour ce vendredi 2 juin et prend fin ce dimanche.

Si cette année, le soleil est au rendez-vous, les festivaliers gardent un mauvais souvenir de l’édition de 2022. La pluie et des orages violents s’étaient abattus sur Paris, ce qui avait contraint les 40.000 personnes présentes à quitter les lieux. Pour éviter que cela se reproduise cette année, la directrice, Marie Sabot, a confié au HuffPost qu’elle avait pris des mesures.

Elle explique au média français qu’elle consulte "quatre bulletins météo par jour, et deux par nuit". Elle fait attention "aux températures, au vent, à l’humidité", et communique régulièrement avec "un privilégié de chez MétéoFrance" et d’autres "experts du climat" chez Predict’service.

Pour faire face à la chaleur, les organisateurs ont installé 196 fontaines d’eau et proposent des gourdes à 5 euros. Marie Sabot s’est basée sur "les festivals du Sud qui installent de toutes petites lignes de brumisateurs très peu gourmandes en eau. C’est pourquoi, à We Love Green, nous avons mis sur le devant des scènes des arrivées d’eau avec des tuyaux d’arrosage réglés en mode 'brume', ce qui consomme beaucoup moins d’eau", explique-t-elle aux journalistes du HuffPost.

En 2023, les événements organisés en plein air doivent faire davantage attention aux intempéries comme à la sécheresse, deux conséquences directes du réchauffement climatique. De plus en plus de festivals sensibilisés aux enjeux environnementaux voient le jour : Les Pluies de Juillet en Normandie, qui se qualifie comme "un modèle de festival pour demain : sobre, bas carbone, fédérateur", Game of Trees dans Les Orres (une station alpine), qui se voit comme un "laboratoire pour imaginer la montagne de demain et qui vise à relever solidairement et positivement les nombreux défis liés au réchauffement climatique", et bien d’autres encore. En Belgique, nous avons le Paradise City, reconnu comme le festival le plus écologique du plat pays.