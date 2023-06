Festivals Nourrir l’humanité, les festivals de la transition alimentaire, qui interrogent notre alimentation

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt nous parle de festivals qui ont lieu tout au long du mois de juin, les festivals Nourrir l’humanité.

Les Festivals Nourrir l’humanité nous plongent dans la thématique de la transition alimentaire, une thématique qui fait partie des préoccupations de plus en plus de citoyens. Ces festivals se déroulent dans différents villages et villes, en Wallonie et à Bruxelles, depuis le mois de mai et jusqu’au 2 juillet pour le tout dernier rendez-vous.

Ce sont donc des festivals qui interrogent notre alimentation et qui rassemblent des producteurs et productrices, des associations, des collectifs, des mangeurs, des comédiens, des personnes qui s’interrogent sur la transition alimentaire et sociale avec des points de vue et des modes d’action différents.

Il y a sept festivals au programme, dont deux sont déjà clôturés (ceux de Namur et de Saint-Léger). Les cinq festivals encore en cours sont mais 5 sont "Nourrir Huy-Waremme", "Nourrir le Cœur de Condroz", "Nourrir Verviers", "Nourrir Bruxelles" et enfin "Nourrir la Hesbaye brabançonne".

Ces Festivals sont liés à des zones géographiques et vous proposent de participer à des ateliers, des conférences, des cours de cuisine, des marchés, des visites, des spectacles, plein d’activités réjouissantes !

Quel est le programme pour ces prochains jours ?

Ce vendredi soir à 20h, à Gesves, dans le cadre de Nourrir le Cœur de Condroz, vous pourrez voir un spectacle d’improvisation de la merveilleuse Christelle Delbrouck accompagnée de Sophie Jallet . Un spectacle qui s’intitule Rugueux ; c’est de l’impro autour du changement climatique, dans lequel Christelle ne se prive pas de parler des sujets qui fâchent. Et pour que vous fassiez pleinement partie du spectacle, elle va passer parmi vous pendant l’apéro organisé juste avant et elle va saisir des bribes de conversation dont elle se servira ensuite à sa manière. Christelle est aussi drôle que bienveillante et il y a fort à parier qu’elle vous fera beaucoup rire de vous-mêmes ! Rendez-vous au Centre récréatif de Hautbois, à Gesves, dès 19h.

Ce samedi 3 juin, au Centre culturel de Waremme, ce sera la Journée des familles : petit-déjeuner équilibré à 1€, des stands, des activités, un spectacle sur les émotions et des petits jeux sur l’alimentation saine au menu !

Et si l’on retourne dans le Condroz, mille et une activités sont organisées ce week-end : une balade dans les Jardins de Vertumne où on vous fera découvrir comment promouvoir la biodiversité et une gestion des espaces verts plus respectueuse de l’environnement. Les Compagnons de Samson, qui font du maraîchage bio, vous ouvrent leurs portes, vous pourrez approcher le monde des abeilles avec un apiculteur ou encore participer à la fête de la fraise, ce dimanche 4 juin à Havelange.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme des festivals sur le site Nourrir l’humanité.

Et sachez que dès le 12 juin, c’est à Bruxelles que ça se passe avec des ateliers – notamment pour apprendre à faire des pâtes fraîches, aller vers le zéro déchet ou l’anti-gaspi - des projections, des conférences comme celle sur les défis du veggie dans les cantines scolaires…