Festivals : Le rituel plutôt...inédit d'Action Bronson au Core Festival !

Qui dit nouveau festival, dit organisation à gérer d'une main de maître ! Mais bon, pour le Core Festival, il n'y avait pas de soucis à se faire étant donné que ses organisateurs ne sont autre que... les festivals Rock Wechter et Tomorrowland !

C'est ensemble, que les deux festivals ont eu l'idée du Core, nous raconte Christelle, la porte-parole du festival. Mais c'est aussi ensemble qu'ils ont découvert le lieu qui les accueillera, le Parc d'Osseghem, un cadre idyllique en plein Bruxelles.

Un cadre hors du commun avec où le festival a implanté ses différentes scènes dont la Alt-Verda qui a accueilli de grands noms comme Peggy Gou ou encore Nina Kravitz. Mais la Alt Verra, c'est aussi une scène hors du commun qui rappelle un peu l'affaire des monolithes comme nous le raconte Azo.

Jeune festival, oui, mais attention, il n'a pas à rougir de sa programmation ! En plus de Nina Kravitz et Peggy Gou, le festival avait également programmé Lous and the Yazuka ou encore le géant du rap américain, Action Bronson qui visiblement a des rituels quelque peu...inhabituels avant un show !

Ce qui est sur, c'est que cette première édition restera dans les anales et que celle de 2023 ne pourra qu'être aussi épique !