Festivals : "Je vais vous raconter le jour où Manu Chao m'a fait une promesse incroyable !"

Cette année, le festival Esperanzah! est de retour durant 4 jours pour plonger ses spectateurs dans un univers à part comme ces anecdotes qui devraient bien vous plaire ! On vous raconte...

Pour Jean-Yves Laffineur, directeur et programmateur d'Esperanzah!, Manu Chao a été un déclic le poussant a créer le festival. De fil en aiguille, Manu et lui se sont rencontrés et cela a aboutit sur une belle promesse qu'Yves n'oubliera...jamais !

S'il y a probablement un cauchemar que tous les artistes ont, c'est qu'il n'y ait personne durant un de leur concert ! Ce cauchemar, Scylla a cru qu'il allait devoir le vivre au début de sa carrière. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand il a découvert qu'entre ses lines check et le début de son concert, le public est arrivé en masse ! Un belle surprise qui a donné un concert de feu !

Et puis, on ne vous parle même pas de la bataille d'eau de Kenny Arkana ou encore de l'after en 2007 où Arnaud s'est endormi en pleine soirée et s'est réveillé à côté de Manu Chao qui en profitait également pour piquer un petit somme !

Esperanzah!, c'est aussi des artistes avec parfois des exigences un peu... pointues comme nous le raconte Arnaud de Brye, des rencontres improbables comme celle d'Ombline, bénévole à l'époque, et 2 membres du groupe Fauve ou encore des gros moments de stress que certains festivaliers font vivre aux organisateurs !

Et puis Esperanzah!, c'est beaucoup d'organisation. Et oui, mettre en place le festival dure 1 an ! Mais en 2021, après une année de pause à cause du Covid, le festival était de retour mais cette fois avec une organisation express de... 6 semaines ! Florence Higuet, responsable des partenariats nous raconte.

Ces histoires inoubliables sont à découvrir sur Tipik et à vivre par vous-même du 28 au 31 juillet lors du Festival Esperanzah !