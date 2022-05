Festivals : "J'ai cru que j'allais me prendre un coup de boule aux Nuits botanique !"

C'était en 2006 et pourtant les backstage tremblent encore du passage de la tornade Pete Doherty. Invité avec son groupe de l'époque, Babyshambles, le dandy britannique était non seulement arrivé dix heures en retard sur les lieux du concert mais aussi... sans sa guitare. Avant de fracasser et jeter dans le public celle qu'on lui avait prêtée.

Paul-Henri Wauters, le directeur des "Nuits bota", raconte dans cette vidéo-souvenir sa petite frayeur quand il a fallu demander à Pete Doherty de rembourser les sept mille euros de dégâts matériels causés par la performance : "Ca commençait à s'envenimer. Y a des tables qui volent. A un moment donné, j'ai cru que j'allais me prendre un coup de boule !"