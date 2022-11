Festivals : flambée du prix des tickets au Royaume-Uni

Glastonbury n’est pas le seul rassemblement musical britannique à revoir ses tarifs à la hausse, en raison de la hausse du coût de la vie, l’inflation des prix des prestataires techniques, l’explosion des cachets des artistes et la surabondance de l’offre de festivals. Boomtown Fair, Secret Garden Party et We Out There en ont fait autant, selon le magazine Vice. Le festival Reading and Leeds a augmenté les prix de ses billets par rapport à 2019, mais pas si l’on se penche sur ceux de son édition 2022.

Innover pour rester inclusifs

Certains tentent de trouver des solutions pour ne pas s’aliéner les mélomanes les plus modestes. Le Festival Outlook a mis en place un système de billetterie à prix réduit pour sa dernière édition. Les amateurs de musique les plus précaires pouvaient y prétendre en remplissant un formulaire de candidature en ligne. "Dans le climat actuel, nous sommes conscients que certains de nos spectateurs ne peuvent tout simplement pas se permettre d’acheter un billet plein tarif pour un événement musical", avaient déclaré les organisateurs de l’événement dans un communiqué. Et d’ajouter : "nous vous demandons de faire preuve d’honnêteté, de vous soutenir mutuellement et de ne vous inscrire que si vous n’avez vraiment pas les moyens de payer le billet au prix fort".

Shambala a, lui, lancé le programme "pay-it-forward" ("payez en avance") pour rester le plus inclusif possible. Le principe : les artistes et les professionnels de la musique participant au festival prennent en charge une partie du prix des billets d’entrée pour celles et ceux qui ne pourront pas se le permettre l’année suivante. "Mettre de l’argent de côté pour un billet de festival ne sera jamais une priorité lorsque vous ne pouvez pas payer votre loyer ou mettre de la nourriture sur votre table à la maison", peut-on lire sur le site de la manifestation culturelle.

Malgré ces initiatives, les organisateurs de festival s’inquiètent que la crise du coût de la vie les prive d’une partie de leur public. "Ces dernières années, de nombreux festivals ont contracté des prêts qu’ils auront du mal à rembourser et nous savons que les gens ont moins d’argent dans leurs poches qu’avant, donc augmenter constamment les prix ne peut pas toujours être la solution", a déclaré Tom Paine, directeur en charge des festivals chez Team Love, à Vice.

Inflation ou non, le public semble toutefois être au rendez-vous. Le Festival Glastonbury jouera sa prochaine édition, qui se tiendra du 21 au 25 juin 2023, à guichets fermés. Tous les billets pour l’événement ont été vendus en 63 minutes, le dimanche 6 novembre. "Merci à tous les acheteurs et nous sommes désolés pour ceux qui ont raté le coche. La demande a largement dépassé l’offre", ont déclaré les organisateurs du festival sur Twitter.