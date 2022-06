Festivals, expos, spectacles : une pluie d'activités cet été à Verviers

L'été 2022 sera chargé en activités à Verviers, a annoncé lundi la Ville. Une foule d'événements culturels, sportifs, touristiques ou festifs sont prévus. Le festival gratuit FiestaCity constituera sans nul doute le temps fort de ces prochains mois. Une nouveauté fera son apparition parmi l'agenda traditionnel : un cinéma en plein air. Voilà qui dénote avec une année 2021 fort pauvre et marquée par la pandémie.

"L'agenda est assez qualitatif, il y en aura pour tous les goûts : les petits et les grands, entre activités de détente, festivals, art et culture, villages pour enfants ou encore stages et balades", a-t-on annoncé lors de la présentation à la presse du calendrier 2022 de cet été.

Il y aura de quoi faire plaisir à tout un chacun.

Le premier événement d'envergure se déroulera le 3 juillet, avec la tenue de la deuxième édition du "Vervi Village Kids", une activité gratuite dédiée aux enfants dans un site spécifiquement aménagé pour eux, avec jeux grandeur nature, de 10 à 17h au parc Godin, à Ensival, quartier impacté par les inondations de juillet 2021.

Autre activité notable : le village médiéval "Au fil de l'épée", qui se tiendra les 9 et 10 juillet, de 11 à 18h dans le cadre verdoyant du Domaine des Tourelles, à Petit-Rechain. Il s'agit de la huitième édition de ce classique de l'agenda verviétois qui rassemblera une dizaine de compagnies médiévales et plus de 150 acteurs et figurants, dont certains venus de France.

Le traditionnel feu d'artifice se tiendra cette année encore le 21 juillet et sera tiré depuis le pont Parotte à 22h30.

Le 24 juillet, la ville accueillera le départ de l'Ethias Tour de Wallonie, dont la 43e édition se déroulera du 23 au 27 juillet.

La première édition du cinéma en plein air "Vervi Movies on Site" se déroulera, elle, durant toute la journée du 6 août. Trois diffusions à destination de trois publics différents sont programmées : 200 places assises seront disponibles dans le chapiteau.

Comme annoncé précédemment, c'est les 26, 27 et 28 août qu'aura lieu FiestaCity, véritable incontournable à Verviers, avec plus de 50 concerts gratuits répartis sur quatre scènes et quelques grands noms programmés, comme Louis Bertignac et Gérard Lenormand, et un hommage à Pierre Rapsat.