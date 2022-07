Festivals de jazz : éditions à succès pour Montreux et Gand

En 2020, le festival avait dû être annulé pour cause de pandémie et la 55e édition, en 2021, n’était qu’un pâle reflet d’elle-même, même si une scène flottant sur le lac avec les montagnes en arrière-plan avait réussi à séduire musiciens et spectateurs.

Avec 17 concerts à guichets fermés — dix à l’Auditorium Stravinski (4000 places) et sept au Montreux Jazz Lab (2000 places) — et un taux de remplissage "exceptionnel" de 85%, l’édition 2022 a "enregistré l’une des meilleures fréquentations des salles payantes des dix dernières années", souligne le communiqué.

Du 1er au 16 juillet, la manifestation a accueilli quelque 70 artistes sur ses deux scènes payantes, dont a-ha, Nick Cave, Björk, Maneskin, Robert Plant et Alison Krauss, Ibrahim Maalouf ou encore Jeff Beck avec Johnny Depp. La quinzaine a été clôturée par Herbie Hancock.

Pour le rappel du concert de The Smile, Thom Yorke a surpris le public avec un morceau composé à Montreux pour le MJF.

"Baptisée 'Bending Hectic', cette chanson s’inscrit dans la longue tradition d’œuvres musicales créées à Montreux", souligne le communiqué "avec 'Smoke on the Water', où le groupe Deep Purple raconte l’incendie du Casino de la ville, 'Under Pressure' enregistré en 1981 à Montreux par David Bowie et Freddie Mercury qui y résidait, en passant par 'Lavaux' de Prince".