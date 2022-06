Festival TAKTIK les 25 & 26 juin au Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Le Festival TAKTIK, c’est l’aboutissement d’un vaste travail en amont : celui de la Fabrik TAKTIK et du Comité J.



Depuis 2020, des jeunes de 13 à 17 ans sont réunis dans ce Comité pour mener un super projet à la fois politique et culturel. Il prend la forme d'évènements réunis sous le label ‘Fabrik TAKTIK’.

​Aidé par les équipes de Bruxelles Laïque et du Théâtre National Wallonie-Bruxelles, le Comité J a co-organisé et participé à des Forums, lieux de parole et d'expression où des jeunes ont réfléchi à leur place dans la société, à l'école et à leur avenir.



Les jeunes impliqués dans le Comité peuvent mettre leurs talents technique et artistique au service de la communication, de la réalisation de vidéo, de l'animation de radio, d'interviews... en lien avec les questions qui les interpellent.



Ils seront bien sûr présents au Festival TAKTIK ! Il est possible de les rencontrer et même de gonfler leurs rangs !

Toute l'info sur le Comité J ici.