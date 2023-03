Festival Séries Mania : le Grand Prix décerné à la série iranienne "The actor"

Le Grand Prix du festival Séries Mania, qui s’est clôturé vendredi soir à Lille, a été attribué à la série iranienne "The Actor" par le jury international présidé par la productrice américaine Lisa Joy, créatrice de la série de science-fiction "Westworld".

Première série iranienne sélectionnée en compétition internationale, "The Actor" (26 x 52 minutes) suit deux brillants comédiens sans emploi qui mettent leur talent au service de particuliers, avant d’attirer l’attention d’une mystérieuse agence intéressée par leurs prestations. On retrouve dans l’un des rôles phares Navid Mohammadzadeh ("La loi de Téhéran", "Leïla et ses frères").