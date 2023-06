Festival Scène de villages : les places de villages du Brabant wallon en fête

Comme chaque année, le Festival Scène de villages fait escale dans différentes localités de l’est du Brabant wallon et propose, pour chaque étape, une programmation différente, mêlant arts de rue, cirque, musique, théâtre, conte, danse, et animations.

Et ce samedi 24 juin, c’est à Beauvechain que le festival fera escale, pour une longue après-midi destinée à tous avec évidemment, des spectacles pour enfants.

Vous êtes attendus dès 14h, et à 14h30, c’est parti pour Croké là, un spectacle de l’asbl Le pont des Arts qui s’adresse à tout le monde dès 3 ans. Les comédiens travaillent beaucoup avec les enfants dans les hôpitaux et ce spectacle, Croké là, est un joyeux mélange entre le chant, la musique et le théâtre d’objets. Ils utilisent des ustensiles de cuisine pour raconter un pique-nique dans une langue inventée…

C’est très sympa et accessible aux tout petits !

Pour les enfants un peu plus grands, dès 8 ans, un spectacle de marionnettes est prévu à 15h15 et à 17h. Il s’intitule Viens, on se tire ! Et il parlera certainement aux plus grands aussi… C’est l’histoire d’un bureaucrate : on parle de lui, du temps qu’il passe dans les transports, de son travail et quand il fait le bilan, il se rend compte qu’il se perd totalement dans son travail, que sa vie balance entre le boulot et la télévision. Et les deux comédiennes lui montrent qu’il y a moyen de sortir de ce cycle infernal, de poser des actes de résistance.

La représentation a lieu sous chapiteau, la jauge est de 35 personnes donc venez à temps !

Il y a également du cirque au menu, avec tout d’abord de l’Opticirque à 16h. Nicolas Longuechaud, qui propose ce spectacle, nous emmène à la frontière entre cirque, cabaret et monde forain, dans un univers singulier. Il jongle par exemple avec des miroirs et on a l’impression qu’il y en a beaucoup plus que ce que l’on voit en réalité ; il joue en permanence avec l’optique et nous

Et le dernier spectacle en tant que tel, pour tous les âges, c’est Combadego. On a quatre comédiens qui se mettent dans le rôle d’un chien et qui se demandent ce que le chien pense de sa condition, de son maître. Ce chien a envie de liberté, d’évasion : il se demande par exemple pourquoi une laisse s’appelle laisse alors que justement, elle ne lui laisse rien faire du tout. Ici, on jongle avec les mots et on s’amuse beaucoup évidemment à voir les comédiens se transformer en chiens… Le spectacle aura lieu à 18h !

Et la journée se refermera en musique avec la fanfare folk-rock appelée Les Folk Dandies. Vous imaginez bien que ce n’est pas que de la musique, c’est aussi un show à part entière. Ils vont jouer en statique pendant 45 minutes et puis ils vont emmener le public pour une petite marche de 10 minutes jusque dans un lieu où vont se dérouler des concerts pour la Fête de la musique !

Votre soirée et votre après-midi sont assurées.

Vous avez encore des expos, atelier de confection d’instruments et autres à découvrir sur le site du Centre culturel du Brabant wallon ! Et les prochains arrêts du festival se feront à Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Hélécine.