Festival participatif au théâtre National, de l’art contemporain à Hannut et le retour de "Danse en fête"

Rendez-vous au théâtre National pour 3 jours de festival ''À la scène comme à la ville'' où la scène s’ouvre à tous et toutes !

Nouveau rendez-vous annuel, ''À la scène comme à la ville'' ouvre les scènes et les salles du Théâtre National aux citoyen·nes pour trois jours festifs et participatifs. Rendus d’ateliers, rencontres, spectacles, performances, écoute, etc. Amateur et professionnel de tous âges, de tous horizons, sont réunis pour prendre la parole et faire entendre leurs voix. Pour donner à voir et à entendre des histoires vraies ou imaginées qui toutes racontent notre monde. Le festival se tiendra du 27 au 29 avril prochain au théâtre national infos et réservations : www.theatrenational.be

A partir de ce vendredi 21 avril, l’ancienne piscine d’Hannut accueillera une exposition d’art contemporain.

Le bâtiment désaffecté, au moment de l’installation de Plopsa est à présent quasiment à l’abandon depuis près de deux ans. La commune a accepté que la piscine fasse office de lieu de culture pour une année, avec l’objectif, à terme, d’éventuellement la reconvertir. Pour l’heure, une exposition temporaire va y prendre ses quartiers. 31 artistes et performeurs se rendront dans les lieux, pour y exposer leurs œuvres ou proposer divers happenings. L’exposition ''Piscine d’art contemporain'' à l’ancienne piscine de Hannut tous les week-ends jusqu’au 21 mai.

"Danse en fête" est, à l’instar des "Fêtes de la Musique", une sacrée mise à l’honneur de la danse, partout en Belgique, du 20 au 30 avril.

Dix jours pour mettre en avant les professionnels comme les amateurs du 6e art. Des petites initiatives locales aux représentations grand format, tout le monde y trouve sa place. Que ce soit à Genval, Charleroi, Tournai ou encore Bruxelles, de nombreuses villes prennent part à cette nouvelle édition de "Danse en Fête". Pour se joindre à la danse, retrouvez le programme complet sur le site de dansesenfete.be/programme-2023/