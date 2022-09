Festival Outre-Mondes à l’EDEN : penser le monde de demain

Face à un climat politique, social, écologique ou sanitaire souvent anxiogène l’EDEN de Charleroi tente d’y voir plus clair et lance sa première édition du festival Outre-Mondes. Pendant 5 jours, les diverses crises traversées par l’humanité sont discutées pour proposer solutions et nouvelles perspectives. Une réunion en conscience qui invite à être acteur de son avenir : "Un festival des idées et actions collectives dans des mondes en transition."

Conférences, tables rondes, expositions, performances théâtrales, mais aussi ateliers créatifs pour petits et grands sont organisés pour faire bouillonner les idées. Experts, intellectuels, artistes et habitants se retrouvent du 19 au 23 octobre, pour échanger, apprendre, enrichir les thématiques au programme :

Le développement urbain : Architecture, agriculture urbaine, urbanisme culturel…

: Architecture, agriculture urbaine, urbanisme culturel… L’économie politique : Capitalisme néolibéral et ses alternatives, nouvelles formes de gouvernance et de faire collectif…

: Capitalisme néolibéral et ses alternatives, nouvelles formes de gouvernance et de faire collectif… L’inclusion : Féminismes, genres et orientations sexuelles, déficiences et handicaps, différences culturelles…

: Féminismes, genres et orientations sexuelles, déficiences et handicaps, différences culturelles… L’écologie : Changement climatique, extinction de la biodiversité, actions citoyennes…

Cette dernière thématique sera à l’honneur le 22 octobre à l’occasion de la seconde édition de Carolotopia, festival de la transition écologique et solidaire qui avait rencontré un franc succès l’année passée.

Le festival se clôture le dimanche, par un départ collectif vers la marche pour le climat à Bruxelles. Pancartes et slogans seront fabriqués pour l’occasion lors d’ateliers créatifs.

Pour plus d’informations…