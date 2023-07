Festival Off Avignon : Dominique toute seule, une pépite à voir d'urgence

Durant 45 minutes, la pièce nous emmène dans un monde plein de poésie. La mise en scène est simple, sans artifices, un minimalisme qui fonctionne terriblement tellement bien.

L'histoire peut, à première vue, sembler un peu lourde et on se demande comment ils arriveront à aborder un sujet aussi sensible, surtout, face à un public si jeune. Et bien, c'était sans compter sur le talent de mise en scène de Marie Burki et les talents interprétation de Garance et Tom. Sur scène, les deux jeunes acteurs nous racontent l'histoire touchante de Dominique grâce à un mélange de jeu mais aussi de chansons qu'ils interprètent.