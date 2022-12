Festival Noël au théâtre : remporte tes places pour le spectacle “Une Forêt”

Du 26 au 30 décembre 2022, tu pourras retrouver le Festival “Noël au théâtre” . A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille pour l’un des spectacles : “Une Forêt” .

Petite et Grand sont frère et sœur. Ils vivent avec leur mère. Grand est populaire dans son collège, tandis que Petite, pleine de tics, essuie les moqueries de ses camarades. Un soir, croyant ses enfants endormis, la mère téléphone à une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever sa fille. Mais Petite entend toute la conversation…