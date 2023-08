Festival New Horizons : la ville de Louvain honore le peintre du XVe siècle Dieric Bouts

Une exposition de ses travaux au M Leuven, le musée de Louvain qui présente de l’art ancien et nouveau inspiré par la ville brabançonne, constituera le point culminant du festival. Environ 25 œuvres de l’artiste ont été rassemblées dont les triptyques de "La Cène" et du "Martyre de saint Érasme", auparavant exposés à l’église Saint-Pierre de Louvain. D’autres œuvres du Maître flamand, exposées dans des musées de renom comme le Louvre, le Prado et The National Gallery, reviendront à Louvain.