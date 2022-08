Festival néonazi à Ypres à la fin de ce mois: des services de renseignement s'alarment

Les services de renseignement européens sont préoccupés par l' Ijzerwacht des 27 et 28 août. Ils partagent un document d’un groupe de recherche travaillant avec le gouvernement américain, qui catalogue l’événement d’Ypres comme une menace d’extrême droite. Le conseil échevinal d’Ypres, qui a autorisé la tenue de l’événement, réexamine aujourd’hui la question. Ce sont les journaux Het Nieuwsblad et Gazet Van Antwerpen qui donnent l’information.

Ce rassemblement se tient dans le cadre de l’Ijszerwacht, la version radicale du pèlerinage à l’Yser, ce rassemblement traditionnel du nationalisme flamand. Depuis 2003, l’aile la plus radicale du mouvement flamand a créé un mouvement dissident, à une autre date.

Ces dernières années, l’IJzerwake est devenu de plus en plus radical. L’année dernière, par exemple, le néonazi Tomas Boutens, qui a été condamné à cinq ans de prison, était là avec un stand de son projet Thule, qu’il veut développer pour en faire le plus grand mouvement néofasciste de Flandre, rapporte les deux quotidiens.

Cette année, l’IJzerwake semble aller plus loin dans sa radicalisation, en organisant un festival de musique avec des groupes "identitaires" le samedi soir avant l’événement proprement dit le dimanche après-midi, sous le nom de Frontnacht.

Ce festival est susceptible d’attirer des sympathisants néonazis de l’Europe entière.