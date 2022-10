"C’est stressant, parce qu’avec cette deuxième édition, il faut convaincre et confirmer", confie GuiHome, humoriste namurois et organisateur de l’évènement. Comme l’an dernier, il mise sur quelques têtes d’affiche pour tirer des artistes belges moins connus. Au programme, citons : Arnaud Ducret, Laura Felpin, Djimo, Tom Villa, Pierre-Emmanuel (alias PE), Véronique Gallo, ou encore Vincent Dedienne, mais aussi Carole Matagne, Amandine Elsen et Nikoz. Des artistes présents en 2021 reviennent également avec des nouveaux spectacles, comme Arnaud Tsamère, Pablo Andres et Nicolas Lacroix. "On a surtout voulu quelque chose de complet et varié, où tout le monde peut se retrouver, sans privilégier un segment." Le festival accueillera donc aussi de spectacles musicaux et familiaux.

L’an dernier, l’incertitude liée à la crise sanitaire planait sur le festival. Cette fois, c’est la crise économique qui guette. "Encorne une fois, nous faisons des compromis pour qu’un maximum de personnes puissent participer au festival, et assister à au moins un spectacle. Les places coûteront entre 11€ et 37€."