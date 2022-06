Festival Musiq3, un festival enfants admis (et même plus que bienvenus)

Dans sa recherche permanente d’ouverture des publics, le Festival Musiq3 n’oublie jamais les plus jeunes d’entre eux et propose une belle programmation destinée aux enfants. Spectacles spécifiques, ateliers musicaux, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !

Pour les plus petits (à partir de 2,5 ans), la compagnie la Bulle à sons propose ses Petits concerts de l’aube, une expérience musicale basée sur les vibrations et le ressenti des instruments dans un grand Studio 4 (Flagey) qui passe pour l’occasion en mode intimiste… Deux concerts à ne pas manquer le samedi 25 juin à 10h et 11h au Studio 4.

Avec Galapiat Cirque (tout public), un clown autant acrobate que philosophe s’invite dans un espace à découvrir, la faculté d’architecture de la Cambre Horta (place Flagey). Deux représentations prévues, l’une le samedi 25 juin à 16h30 et le dimanche 26 juin à 15h.

Quoi de mieux que de mélanger les plaisirs du grand écran et de la musique avec un ciné-concert spécial kids ? C’est possible grâce à Farfelu, un spectacle musical sur fond de films d’animations par Remi Decker et sa Zonzo Compagnie, à découvrir en famille le dimanche 26 juin à 11h.

L’asbl ReMuA, bien connue pour son approche créative de la musique spécifique aux enfants, propose cette année deux projets durant le festival.