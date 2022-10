Festival Musiq3 : revivez le concert de Thomas Enhco et Vassilena Serafimova autour de Bach

En 2017, le Festival Musiq3 avait pour thème les claviers… Et parmi les artistes découverts durant cette édition, deux artistes qui ont tout de suite ravi les cœurs des festivaliers : la marimbiste Vassilena Serafimova et le pianiste Thomas Enhco. Et depuis lors, le public du Festival a plaisir à les retrouver d’année en année, comme en 2018 où l'on découvrait l'ébauche de leur projet Bach Miror, inspiré des œuvres du Kantor de Leipzig.

Ce duo hors norme brise les frontières entre le jazz et le classique. Le son du marimba de Vassilena, tantôt chaud et rond comme un instrument à vent, tantôt percussif et violent, s'allie à merveille aux improvisations du piano de Thomas. Le duo a déjà procuré des sensations fortes au public du Festival et revient nous présenter son nouveau projet autour de J.S. Bach. La musique de Bach est adaptable sur pratiquement tous les instruments. Bach lui-même se plaisait à arranger des oeuvres de Vivaldi pour violon, pour le clavecin. Il aurait très certainement apprécié les propositions pour piano et marimba de Vassilena Serafimova et Thomas Enhco, car ces deux instruments offrent tout ce qui fait la richesse de la musique de Bach : le rythme, la mélodie et la polyphonie.

Vous avez envie de retrouver l'ambiance du Festival Musiq3, nous vous donnons rendez-vous à la quatrième édition du Festival Musiq3 Brabant wallon qui se déroule jusqu'au 9 octobre prochain.