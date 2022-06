Festival Musiq3 : remporte tes places pour “Galapiat cirque”

Le Festival Musiq3 est de retour cette année à Bruxelles du 24 au 26 juin . Depuis 2011, ce festival propose une petite révolution dans le monde de la musique classique en Belgique francophone. Au programme : trois journées et soirées de concerts dans un lieu emblématique, Flagey.

Tu es prêt pour un début d’été totalement CRAZY ?? Alors participe à notre concours OUFtivi pour remporter des places pour toi et ta famille pour “Galapiat cirque”. Ce spectacle a lieu le samedi 25 juin à 16h30 et le dimanche 26 juin à 15h.



Un clown acrobate au mât chinois et un musicien aux questions existentielles. Des paroles en l'air qui questionneraient la vie sur Terre. L'espace est sens dessus dessous et interroge notre folie au quotidien. Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, ce clown tendre et rock’n roll prend de la hauteur, effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-haut, de mettre un pied devant l’autre.

Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? Il est surtout ... perché.

Pour participer à notre concours, il suffit de répondre à la question suivante :