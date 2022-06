Festival Musiq3 : Plongée dans les Années Folles lors d’une soirée immersive et dansante sous le chapiteau

En cette année 2022, la thématique du "Plus rock des festivals classiques" se fait complètement "Crazy". Et quoi de mieux pour entrer dans le vif du sujet que d’organiser une soirée immersive, musicale et dansante, dans les années 20.

Radar, agence spécialiste du " vintage entertainment " en Europe, propose le concept "Modern Times". Pour honorer notre thématique que pouvions-nous imaginer de mieux que d’être transportés dans les Années Folles pour une soirée en plein cœur de la Prohibition ?

Au programme, dès 18h30, initiations de charleston et swing par Apollo Swing et Sep Vermeersch, DJ et piste de danse, bar et, à 22h, spectacle "The Vaudeville Juke Sessions" avec Reverent Juke live et performers de cabaret et burlesque Colette Collerette et The Flying Willy.

Pour Crazy, le Festival Musiq3 recrée la magie d’une expérience immersive sous son chapiteau de la Place Sainte-Croix.

Nous vous donnons donc rendez-vous ce vendredi 24 juin dès 18h30 sous le Chapiteau du Festival Musiq3 sur la Place Sainte-Croix de Flagey et c’est complètement gratuit.