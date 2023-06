Festival Musiq3 : les contes des 1001 utopies, venez rêver avec Brigitte Mahaux

Mais qu’est-ce qu’une utopie, si ce n’est le fruit de nos rêves et notre imaginaire… Utopies, c’est la thématique de la nouvelle édition du Festival Musiq3 et à cette occasion, Brigitte Mahaux vous donne rendez-vous sous l’inspirante arche de Tubulus, installation sonore et onirique de Philippe Ollivier, pour la lecture de contes qui touchent à nos utopies et rêves universels.

Contes et Légendes. Histoires à dormir debout ou à rêver tout haut. Il y a deux ans, Brigitte Mahaux nous avait déjà ravis de sa relecture de contes et légendes de Noël. Elle revient au Festival Musiq3 avec sa plume et ses qualités de douce conteuse et vous invite à vivre avec elle un court moment à la croisée des Possibles sous l’inspirante arche de Tubulus, ce samedi 1er juillet à 15h30 et 16h30.

Quels que soient nos âges, ne sommes-nous pas faits de l’étoffe de nos… Utopies ?

Gratuit, réservation obligatoire : info@festivalmusiq3.be