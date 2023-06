Festival Musiq3 : le spectacle pour enfants "Madame Vitesse", dans le tourbillon de la vie et des réseaux sociaux

Comme chaque année, le dernier week-end de juin sonne l’arrivée du Festival Musiq3. L’édition 2023, qui a pour thème l’Utopie, commence ce vendredi 30 juin et se déroulera tout le week-end à Flagey et au Marni. Un Festival qui propose chaque année des moments entièrement réservés aux enfants, et cette année, les petits de plus de 8 ans pourront découvrir le spectacle Madame Vitesse. Tout en travaillant avec les réseaux sociaux et ce monde de l’image qui est le nôtre, Madame Vitesse montre aussi les merveilles que l’on peut s’offrir en se déconnectant. Le spectacle, qui nous invite à faire le tour du Monde, sera présenté au Marni ce samedi 1er juillet à 15h.

Madame Vitesse raconte l’histoire d’une aventurière, d’une pionnière qui a été la première femme à faire le tour du Monde en automobile. Elle s’appelait Clärenore Stinnes, elle était allemande, issue d’une riche famille d’industriels et elle avait assez peu envie d’accepter la vie que l’on avait programmée pour elle. Elle n’avait absolument aucun attrait pour une existence bien rangée avec un mari et des enfants auxquels vouer son existence.

Clärenore adorait l’automobile et dès ses 24 ans, elle a participé à plusieurs courses, avec succès.

En 1927, elle décide de partir pour un tour du Monde en voiture avec deux techniciens et un photographe-caméraman suédois qui devait évidemment immortaliser cette aventure. Les deux techniciens ont assez vite abandonné mais Clärenore et son caméraman, Karl-Axel, ont poursuivi la route avec une bonne dose de folie et d’inconscience puisqu’ils ont traversé le Lac Baïkal gelé ou encore le désert de Gobi.

Voilà le point de départ du spectacle, qui intègre notamment des extraits du film réalisé par Karl-Axel et Clärenore. Mais ce spectacle transpose l’histoire dans notre monde actuel. On imagine ce que pourrait être le voyage d’une jeune femme qui partirait maintenant. Une jeune femme qui s’appelle Vivi Vitesse.

La vitesse qui est celle de la route mais aussi celle du monde dans lequel nous vivons, un monde où tout va de plus en plus vite et dans lequel nous sommes connectés en permanence. On vit des choses mais il faut aussi les partager à toute allure sur les réseaux.

Au début de son voyage, Vivi Vitesse est totalement happée par les réseaux et son besoin de récolter des likes. On la voit d’ailleurs faire des posts en direct, qui s’affichent sur grand écran. Mais dans son voyage, elle est accompagnée de Paul Patience. Il va réveiller en Vivi une réflexion sur la vitesse et sur les réseaux : pourquoi veut-elle aller vite ? Pourquoi souhaite-t-elle être en permanence connectée ? Comment se place-t-elle par rapport à l’image ? Que choisit-elle de transmettre ?

Des réflexions qui sont valables pour elle, mais également pour nous, évidemment…

Et cerise sur le gâteau, le spectacle Madame Vitesse nous fera voyager en musique, avec des musiques d’ici et d’ailleurs. C’est un piano préparé qui fait office de bolide et ce piano-là vous offrira des sonorités inattendues.

Rendez-vous ce samedi 1er juillet à 15h au Marni.