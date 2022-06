Festival Musiq3 : laissez-vous surprendre par les curiosités de la programmation

Samedi 25/06, 11h – Flagey, Studio 1

Sous la forme d’une conférence à deux voix, ponctuée d’exemples et de jeux musicaux, Isabelle Dumont et Jean-Luc Fafchamps vous invitent à une excursion insolite entre sons et synapses. Les neurosciences révèlent aujourd’hui que le pouvoir de la musique est bien plus grand qu’on ne l’imaginait, et que tous les cerveaux sont musiciens, capables d’appréhender et d’apprécier même les musiques les plus contemporaines !

