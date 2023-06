Festival Musiq3 : la violoncelliste Astrig Siranossian répond à 33 questions sur sa vie et sa carrière

Ce vendredi 30 juin prochain, la violoncelliste Astrig Siranossian envoûtera le studio 1 de Flagey, dans le cadre du Festival Musiq3. Elle vous proposera une réconciliation sensible de la musique populaire et de la musique savante, de l'orient et de l'occasion, de l'Arménie et de l'Europe. À une semaine de son concert, nous avons rencontré Astrig Siranossian aux abords de Flagey et lui avons posé 33 questions, qui vous permettront de mieux la connaître.

C’est dans l’intimité du Studio 1 que la violoncelliste Astrig Siranossian nous dévoilera une partie de son histoire, lors d'un récital au Festival Musiq3 Bruxelles. Elle incarne dans un dialogue solitaire, la réconciliation sensible de la musique populaire et de la musique savante, de l’orient et de l’occident, de l’Arménie et de l’Europe.

Véritable invitation à suivre les traces de la petite fille d’hier, bercée depuis toujours par les chants arméniens de ses grands-parents, et de la musicienne d’aujourd’hui qui lie le temps et l’espace, mêlant Bach, Ligeti et Kodaly dans une vibration fascinante.

Il ne reste que quelques places pour ce concert du 30 juin à 20h30.

Mais avant d'aller l'écouter sur la scène de Flagey, nous vous proposons de découvrir un peu plus la personnalité attachante de la violoncelliste, à travers cette vidéo dans laquelle elle se dévoile en répondant à 33 questions...