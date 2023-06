Festival Musiq3 : Jasmin White retrouvera son public à Flagey

Deuxième lauréat.e du Concours Reine Elisabeth et Prix Musiq3 du public, Jasmin White continue d’étonner, de surprendre et de convaincre. En concert à Flagey, iel rendra hommage à ses ancêtres dans un programme marqué par les chants et l’espoir du négro spiritual. Concert le samedi 1er juillet à 16h à Flagey dans le cadre du Festival Musiq3.

On connaît ce nom depuis peu et pourtant, il ne quitte plus les rubriques dédiées à l’actualité du monde lyrique. Révélé.e lors du dernier Concours Reine Elisabeth, Jasmin White, contralto américain.e, aura décroché le titre de deuxième lauréat.e avant de recevoir le Prix Musiq3 du public. Sa voix grave profonde et ses interprétations incarnées auront séduit quiconque aura jeté un œil – ou prêté une oreille – à ses prestations.

En concert à Flagey dans le cadre du Festival Musiq3, Jasmin White restera dans la dynamique du Concours Reine Elisabeth.