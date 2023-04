Festival Musiq3 Bruxelles "Utopia" : la billetterie est ouverte

Le Festival Musiq3 Bruxelles donnera le coup d’envoi des Festivals de Wallonie le week-end du 30 juin au 2 juillet prochains. Cette nouvelle édition, construite autour du thème des Utopies, proposera 16 concerts dans les Studios 1 et 4 de Flagey et au Marni tout proche. L’édition 2023 sera une invitation à découvrir la richesse du répertoire classique d’un spectacle à l’autre, une occasion d’être dans la musique. Et quelle meilleure manière de lancer cette dynamique qu’en invitant la jeune cheffe vénézuélienne Glass Marcano pour diriger le Brussels Philharmonic en ouverture.

Découvrez le programme et achetez vos places.

Festival Musiq3, un lieu de rencontres

"Plus que jamais, le Festival Musiq3 veut être un lieu de rencontres", souligne Julie Calbete, programmatrice du festival. "Rencontres entre la musique classique et d’autres styles comme le jazz, la pop et l’électronique, mais aussi rencontres de et avec différentes générations d’artistes. Certains sortent du Conservatoire – comme les membres de l’Orchestre du Festival, d’autres sont au début de leur carrière après avoir gagné leurs premiers concours, et d’autres enfin sont des artistes confirmés. "

Le concert d’ouverture donnera d’emblée le ton avec la jeune cheffe vénézuélienne Glass Marcano, qui dirigera le Brussels Philharmonic, dans un programme mêlant le romantique Tchaïkovski (Symphonie n°5) au "roi du mambo", Pérez Prado. Le Marni accueillera le même soir une interprétation insolite des Métamorphoses de Richard Strauss. Cette partition pour orchestre à cordes, convoquera la musique classique, l’électronique et la poésie. Se succéderont ensuite sur les planches des deux lieux, la violoncelliste Astrig Siranossian, la mezzo-soprano Joëlle Charlier et le pianiste Wouter Vande Ginste pour le spectacle Madame Vitesse, le lauréat du Prix Musiq3 du public décerné lors du Concours Reine Élisabeth, le pianiste Florian Noack, la compagnie La Tempête, le chanteur et guitariste Ivan Tirtiaux accompagné du compositeur-musicien électro Pierre Slinckx, la pianiste Beatrice Berrut et le violoncelliste Bruno Philippe ou encore la reine du jazz vocal Sinne Eeg et le contrebassiste Thomas Fonnesbaek.

Le Brussels Philharmonic reviendra sous les projecteurs pour le concert de clôture, sous la baguette du jeune chef Pieter-Jelle de Boer dans des pages de Bernstein, tandis que la pianiste coréenne Su Yeon Kim (lauréate du Concours Reine Élisabeth 2021) interprétera le Concerto en Fa de Gershwin.

"Avec cette programmation, nous voulons inviter les gens à venir se laisser tenter par la curiosité, prendre le temps d’une pause-découverte, sans barrières d’âge ni de style", résume Julie Calbete.

À côté des concerts, vous avez également rendez-vous dans l’intimité du Studio 3 de Flagey, pour une installation sonore et visuelle accessible durant tout le week-end qui vous aidera à passer à la vitesse "chill", mais aussi à l’extérieur de Flagey, sur la Place Sainte-Croix. Une scène rooftop vous y attend, d’où résonneront en continu des DJ sets tels que vous n’avez pas l’habitude d’entendre.

Sur place ou à emporter

Le Festival Musiq3, c’est aussi du direct radio ! Vous pourrez suivre une partie des concerts en direct sur Musiq3, présentés par nos animateurs depuis un studio mobile vitré installé sur la Place Sainte-Croix. Les animateurs recevront également de nombreux invités, artistes et partenaires, pour des interviews auxquelles vous pourrez assister devant le studio.

Les concerts seront ensuite disponibles en réécoute à la demande, gratuitement, sur RTBF Auvio.

Retrouvez toutes la programmation du festival et achetez vos places sur le site festivalmusiq3.be. Et si vous réservez vos billets avant le 10 juin, vous bénéficiez d’une réduction "early bird" de 20% sur le tarif plein de tous les concerts du Festival de Bruxelles (sauf les concerts enfants à prix unique de 8 euros).