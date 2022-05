Festival Musiq3 Bruxelles : rendez-vous du 24 au 26 juin !

La soirée se clôturera en apothéose avec le show Modern Times – Prohibition Club, gratuit, sous chapiteau. Hommage retentissant aux années folles, ce spectacle verra un jazz-band faire danser les noctambules sur fond d’animations organisées par la compagnie Radar, spécialiste du " vintage entertainment ".

Le samedi, avec Schubert in Love, l’Ensemble Contraste embrassera la voix inclassable de Rosemary Standley, chanteuse protéiforme du groupe folk Moriarty, dans un hommage surprenant au génie romantique schubertien. Pour Julie Calbete, ce projet est extrêmement abouti, et " présente toutes les qualités par excellence du projet crossover : il puise dans chaque domaine musical avec une grande profondeur et intelligence ". Également une première en Belgique !

Samedi toujours, Tribute to Xenakis rendra hommage à un monument de la création moderne. Une commande spéciale du Festival Musiq3 pour marquer le centenaire de l’architecte et compositeur résistant Iannis Xenakis. Le Studio 4 de Flagey s’animera au son de la talentueuse percussionniste Vassilena Serafimova, du compositeur électro belge Before Tigers a.k.a. Laurent Delforge et du virtuose des lumières Romain Tardy. Une création novatrice ancrée dans l’actualité musicale.

Enfin, comme chaque année, un chapiteau sera monté sur la Place Saint-Croix pour le plus grand plaisir des mélomanes, passants et curieux. Véritable marque de fabrique du festival, il accueillera tout au long du week-end des concerts, animations et événements gratuits. Une programmation éclectique et qualitative à découvrir de 12h à 22h.