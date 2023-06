Festival Musiq3, Bruno Philippe, le Cello lunaire

Il sort de son boîte. Le violoncelle ou le violoncelliste. L’homme fait instrument fait des bonds comme un pierrot qui danse. Bruno Philippe a conservé le regard étonné de l’enfance. La sensibilité à fleur de peau. Il connaît la fébrilité des rencontres. La candeur vous tombe dans les bras dès l’entame de la conversation. La relation se scelle en présence du violoncelle.

Le pierrot lunaire chante avec les cordes vocales de son alter ego. Solo cello n’est pas seul. Il fait corps et âme avec le musicien. Bruno Philippe a la fougue, mais il ne projette jamais la musique de manière forcée. Il a l’approche équilibrée, ente légèreté et densité. Il sera l’hôte du studio 1 à Flagey le dimanche 2 juillet à 17h. Il jouera avec la pianiste Beatrice Berrut qui est cette année l’artiste associée des Festivals de Wallonie. Au programme du concert : Fantasiestücke, op. 73 de Schumann et la Sonate pour violoncelle et piano, op 19 de Rachmaninov. 2023, 150e anniversaire de la naissance du compositeur russe.

Bruno Philippe au micro de Pascal Goffaux