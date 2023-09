Festival Musiq3 Brabant wallon : un spectacle et un atelier pour toute la famille

Ne serait-il pas temps de rêver à nouveau ? Le Festival Musiq3 s’empare du thème Utopies et vous invite à partager des moments musicaux exceptionnels aux quatre coins de la province du Brabant wallon, du 29 septembre au 8 octobre prochains. Un festival enfants admis, avec un spectacle et un atelier qui leur sont dédiés.

Madame Vitesse, un voyage initiatique Parmi les 8 concerts que propose le Festival Musiq3 Brabant wallon, Madame Vitesse invite les enfants à partir de 8 ans à réfléchir à la place que prennent les réseaux sociaux dans notre vie. Vivi Vitesse veut le succès, des likes, des followers ! Elle a un modèle : Clärenore Stinnes, une aventurière des années 20, première femme à avoir fait le tour du monde en voiture. Le courage, la détermination, la folie de Clärenore inspirent Vivi. En l’espace d’une vidéo sur TikTok, c’est décidé : elle part sur les traces de son héroïne, elle sera la femme la plus rapide à faire le tour du monde en voiture ! Sur scène, Joëlle Charlier incarne l’impétueuse Vivi. Wouter Vande Ginste, aux commandes d’un piano qui se fait bolide pour l’occasion, l’accompagne dans ce périple sans répit où se mêlent chanson, musique du monde, musique classique, pop, arrangées de manière originale, mais aussi extraits du film réalisé par Clärenore. Nous voilà entraînés à leurs côtés dans un voyage initiatique. Hélène Bracke s’amuse à nous perdre entre deux mondes, le réel et le théâtre, la vraie vie et celle vécue au travers des images. Peut-on vraiment croire tout ce qu’on voit ? Et dire qu’il faut parfois aller au bout du monde pour se rendre compte que ce que l’essentiel est à portée de main ! Madame Vitesse, à découvrir le mercredi 4 octobre à 19h au Centre Culturel de Nivelles. En marge de la représentation, vous êtes également invité à participer à un atelier philo intergénérationnel. A 18h, vous pourrez discuter des thèmes qui seront abordés durant le spectacle. L’atelier est gratuit mais il est impératif de vous inscrire via l’adresse mail : elise.viola@lesfestivalsdewallonie.be

A la découverte du violon

Pour sa journée de clôture, le dimanche 8 octobre à 15h, le Festival Musiq3 s’associe à ReMuA et propose un atelier musical de découverte du violon destiné aux enfants de 6 à 8 ans. L’asbl ReMuA propose une approche collective et immersive pour "apprendre la musique en la pratiquant". Accompagnés par Mélina Wasson, les enfants auront l’opportunité d’explorer les bases de la pratique du violon. Grâce à cette méthode unique inspirée de la méthode Suzuki, ils maîtriseront les termes arco, pizzicato et archet avec aisance.

Laissez votre enfant s’épanouir dans l’univers musical du violon dès maintenant !

L’atelier se déroule le dimanche 8 octobre à 15h, à l’Espace Columban, à Wavre. Une place achetée par enfant donne le droit d’accès à l’atelier à deux parents.