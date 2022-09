Festival Musiq3 Brabant wallon : la Folie s’empare du Brabant wallon avec une 4e édition du festival

Du 29 septembre au 9 octobre 2022, la quatrième édition du Festival Musiq3 Brabant wallon proposera douze concerts dans neuf communes brabançonnes. Comme le Festival Musiq3 Bruxelles, dont il partage l’ADN, cet événement veut susciter la curiosité des jeunes et moins jeunes pour la musique classique en mélangeant les genres et les époques et en misant sur les jeunes artistes prometteurs, notamment issus de la province. Au programme, de nombreux lieux de concert à (re)découvrir, tour d’horizon !

Lancé en 2019, le Festival Musiq3 Brabant wallon partage avec son grand frère bruxellois un goût pour le décloisonnement, la rencontre avec et entre les artistes et les publics. Dix jours durant, il posera ses pupitres à Genappe, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Ottignies- Louvain-la-Neuve, Sart-Risbart, Thorembais-les-Béguines et Wavre. Très différents d’un lieu à l’autre, ces concerts sont aussi une invitation aux publics du Brabant wallon de découvrir la province.

Retrouvez la programmation complète et achetez vos places.