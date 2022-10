Festival Musiq3 Brabant Wallon: gagnez deux places pour le Quintette ETCaetera et le soeurs Novotna

Génération classique est un concours-tremplin qui vise à mettre en lumière les ensembles les plus prometteurs des classes de musique de chambre des Écoles Supérieures.

Le projet leur offre de quoi se propulser avec davantage d’assurance et de facilité au-devant des scènes professionnelles. Pour la première édition du concours en 2021, ce sont le Quintette à vent EtCaetera et le duo de pianistes Nora et Zora Novotna qui ont été primés par le jury. Jeunes mais particulièrement talentueux et enthousiastes, ces musicien(ne)s ont hâte de vous rencontrer !

Concert suivi d'un goûter de produits locaux.

Le 9 octobre à 15 heures Rue de la petite Cense 13, 1360 Thorembais-les-Béguines, gagnez deux places

