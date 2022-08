Festival Musiq3 Brabant wallon 2022 : une programmation colorée et locale

Le festival fait aussi la part belle aux programmes mélangeant allègrement les genres et les époques. "Il ne faut pas forcément comprendre la musique pour être touché", souligne Julie Calbète. "C’est pourquoi nous proposons aussi des programmes qui déplacent le curseur : au-delà du concert que l’on vient écouter, le public vit de vraies expériences." Ainsi, pour la première fois en Belgique, Hypnos de la Compagnie La Tempête se sert de la spatialisation et de jeux de lumière pour mettre en valeur les dimensions poétique, mystique et thérapeutique de la musique à travers des chants allant de la renaissance à la période contemporaine (08.10, 20h, Église de Jodoigne).



La jeune chanteuse de jazz et violoncelliste britannique Ayanna Witter-Johnson proposera une expérience unique, jouant non seulement sa propre musique, mais composant chaque spectacle en fonction du lieu et du public (06.10, 20h30, Ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve). Autre concert crossover à ne pas manquer : le Quatuor MP4 et les danseurs de la compagnie 2MAD s’emparent de la Jeune Fille et la Mort de Schubert pour en donner une version urbaine à Nivelles le 4.10 et Sonico nous offre un retour aux sources du tango de Buenos Aires à Ottignies (05.10).