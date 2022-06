Festival Musiq3 2022 : retour en images sur une soirée d'ouverture complètement crazy

Le coup d'envoi de la 12e édition du Festival Musiq3 a été donné ce vendredi 24 juin avec une soirée d'ouverture placée sous le thème de la folie... Une folie douce, une folie riche en joie et en partage de la musique. Avec deux concerts d'exceptions qui ont ravi le coeur du public et une soirée immersive qui nous a ramenés dans la folie des années 20, le ton du week-end est donné !

Pour son traditionnel concert d'ouverture, le Festival Musiq3 accueillait Alexandre Esperet, percussionniste et spécialiste du théâtre musical, qui a eu le plaisir d'accompagner l'Orchestre du Festival Musiq3 et Shirly Laub, en amont et sur scène, dans un répertoire où le mouvement est générateur de musique.

Un concert que vous pouvez retrouver en replay sur Auvio.

Second grand moment de la soirée, le concert du luthiste Thomas Dunford et du violoniste Théotime Langlois de Swarte, qui ont envoûté le public avec leur programme "The Made Lover". Un concert que nous vous conseillons de retrouver en replay sur Auvio.

Et enfin, pour terminer cette soirée d'ouverture en apothéose, le chapiteau du Festival sur la place Sainte-Croix s'est plongé dans la folle et chaude ambiance des années 20.

Ce retour en images vous a donné envie de vivre l'expérience du Festival Musiq3 ? Retrouvez le programme du Festival et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la Place Sainte-Croix.